Nessun verbale delle riunioni gestione opaca dei servizi socio-sanitari

La gestione dei servizi socio-sanitari in città resta sotto i riflettori. Secondo i rappresentanti di Diritti in Comune, le riunioni vengono svolte senza verbali e tutto si svolge in modo poco trasparente. Dopo lo scioglimento della Società della Salute, la situazione si è complicata. Le istituzioni non forniscono chiarimenti e i cittadini si sentono lasciati nel buio. Ora si attende una risposta chiara, ma per il momento si continua a parlare di gestione opaca.

Una gestione 'oscura' dei servizi sociali. E' quello che denuncia Diritti in Comune, aggiornando sulla situazione istituzionale del coordinamento fra enti, a seguito dello scioglimento della Società della Salute. La decisione fu dettata dalla diversa direzione di gestione, autonoma, intrapresa.

