Monteforte Irpino indennità piene e conti in rosso | il vessillo elettorale di scioglie in Consiglio

Lunedì 30 marzo si è svolta una seduta del consiglio comunale a Monteforte Irpino, durante la quale si è discusso di indennità piena e di problemi finanziari. La riunione ha generato più domande che risposte, lasciando in sospeso alcune questioni aperte tra i partecipanti. Nessuna decisione definitiva è stata presa, e i temi affrontati sono stati al centro di un confronto acceso tra i presenti.

Una seduta consiliare, quella di lunedì 30 marzo, che ha lasciato sul campo più interrogativi che certezze. Al centro del dibattito, l’operato dell’amministrazione Siricio, finita nel mirino delle opposizioni per una gestione definita "opaca" e una tenuta dei conti pubblici che appare, numeri alla mano, sempre più precaria.?È stato uno dei punti più caldi della seduta. Quella riduzione degli stipendi della giunta, sbandierata come atto di vicinanza ai cittadini e "vessillo" della campagna elettorale, si è sciolta come neve al sole. I documenti di bilancio parlano chiaro: le indennità di mandato vengono percepite per intero, così come previsto per legge, senza alcun taglio politico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Monteforte Irpino, indennità piene e conti in rosso: il "vessillo" elettorale di scioglie in Consiglio Articoli correlati Monteforte Irpino, udienza sul ricorso elettorale: nuovo rinvio al 25 febbraioL’esame del ricorso presentato da Paolo De Falco di fronte al Tar di Salerno slitta a causa di un difetto di notifica. “Il Carnevale si chiama Zeza”, appuntamento a Monteforte IrpinoLa Cantata di Zeza è una rappresentazione carnevalesca che racconta, in forma teatrale e musicale, le vicende della famiglia di Zeza, tra schermaglie...