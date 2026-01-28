Monteforte Irpino udienza sul ricorso elettorale | nuovo rinvio al 25 febbraio

Questa mattina il Tribunale amministrativo regionale di Salerno ha deciso di rinviare ancora una volta l’udienza sul ricorso di Paolo De Falco, candidato sconfitto alle ultime elezioni comunali di Monteforte Irpino. La causa, inizialmente prevista per oggi, è stata spostata al 25 febbraio perché mancano ancora alcuni documenti. La vicenda ormai si trascina da settimane e i giudici vogliono avere tutto sotto controllo prima di decidere.

L’esame del ricorso presentato da Paolo De Falco di fronte al Tar di Salerno slitta a causa di un difetto di notifica. In aula presenti sindaco e amministratori comunali Monteforte Irpino. La discussione davanti al Tribunale amministrativo regionale di Salerno sul ricorso presentato da Paolo De Falco, candidato sconfitto alle ultime elezioni comunali, è stata rinviata al 25 febbraio a causa di un difetto di notifica. Questa mattina, presso il tribunale, era presente una significativa rappresentanza dell’attuale giunta comunale, con in prima fila il sindaco. Nel frattempo, l’amministrazione guidata da Fabio Siricio prosegue le proprie attività ordinarie, assicurando la gestione quotidiana della città e l’attuazione dei progetti in corso a favore della comunità.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Monteforte Irpino Monteforte, rinviata la discussione sul ricorso elettorale L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino annuncia che la discussione sul ricorso elettorale presentato da Paolo D e Falco è stata rinviata al 25 febbraio. Elezioni a Monteforte Irpino, al voto il 66,48%: si attende l'elezione del nuovo sindaco Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Monteforte Irpino Argomenti discussi: Processo Asta Pagliarone,udienza rinviata per l’assenza di Livia Forte; Shock anafilattico: la Corte d’Appello conferma la condanna per la morte di Angelo De Simone. Ricorso elettorale a Monteforte Irpino, udienza al TAR rinviata al 25 febbraioÈ stata rinviata al prossimo 25 febbraio la discussione davanti al TAR di Salerno sul ricorso presentato da Paolo De Falco, candidato sconfitto alle elezioni amministrative di Monteforte Irpino. Il ri ... irpiniaoggi.it Elezioni a Monteforte Irpino, Siricio e giunta non si fermano: tutto rinviatoUdienza rinviata al prossimo 25 febbraio per difetto di notifica ... msn.com MONTEFORTE IRPINO - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.