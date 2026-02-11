Il Carnevale si chiama Zeza appuntamento a Monteforte Irpino

A Monteforte Irpino si tiene il Carnevale chiamato Zeza. L’evento celebra la storica Cantata di Zeza, un rito che unisce musica e teatro e che deriva dalla tradizione contadina della Campania. Ancora oggi, questa festa rappresenta un pezzo importante dell’identità locale.

La Cantata di Zeza è una rappresentazione carnevalesca che racconta, in forma teatrale e musicale, le vicende della famiglia di Zeza, tra schermaglie amorose, contrasti generazionali e momenti di comicità popolare. Un patrimonio culturale tramandato di generazione in generazione, capace di unire spettacolo e memoria collettiva. Il programma prenderà il via domenica 15 febbraio. Alle ore 10.00, “I Cento Carnevali Irpini” attraverseranno la città di Avellino con una tradizionale sfilata che vedrà la partecipazione di gruppi folkloristici e maschere provenienti da tutta la provincia. Nel pomeriggio, alle ore 16.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La Zeza di Bellizzi ha deciso di non partecipare al Carnevale 2026.

