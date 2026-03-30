Nel torneo di Miami, un tennista ha ottenuto una vittoria convincente, battendo tutti gli avversari in due set e stabilendo un record di 34 parziali consecutivi nei tornei Masters 1000. La partita è stata interrotta più volte dalla pioggia, ma il giocatore ha comunque conquistato il risultato. Questa vittoria potrebbe permettere all’atleta di superare il primo posto nel ranking già a Montecarlo.

Più forte di tutto. Degli avversari, tutti sconfitti in due set (record di 34 parziali consecutivi nei 1000) e della pioggia che ha ritardato l'inizio e poi sospeso la gara. Jannik Sinner ha vinto il Miami Open sconfiggendo in finale il rivale Jiri Lehecka (6-4, 6-4). L'azzurro, al 26esimo titolo in carriera, avendo vinto due settimane fa il Masters 1000 di Indian Wells ha ottenuto il "Sunshine Double", impresa che non riusciva dal doppio successo di Federer nel 2017. La doppia vittoria nei 1000 (terza se consideriamo Parigi a fine 2025) apre scenari importanti in termini di ranking con Jannik adesso a un passo da Alcaraz, leader della classifica Atp. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner vince a Miami e vede il primo posto del ranking. Sorpasso su Alcaraz possibile già a Montecarlo: la situazione

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