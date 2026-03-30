Il torneo di Miami si conclude con la vittoria di Sinner, che conquista il Sunshine Double e si avvicina alla prima posizione del ranking mondiale. Durante la competizione, Sinner ha sconfitto tutti gli avversari in due set, stabilendo un record di 34 parziali consecutivi nei tornei 1000. La pioggia ha causato ritardi e sospensioni nel programma di gioco. Intanto, Alcaraz rischia già a Montecarlo.

Più forte di tutto. Degli avversari, tutti sconfitti in due set (record di 34 parziali consecutivi nei 1000) e della pioggia che ha ritardato l'inizio e poi sospeso la gara. Jannik Sinner ha vinto il Miami Open sconfiggendo in finale il rivale Jiri Lehecka (6-4, 6-4). L'azzurro, al 26esimo titolo in carriera, avendo vinto due settimane fa il Masters 1000 di Indian Wells ha ottenuto il "Sunshine Double", impresa che non riusciva dal doppio successo di Federer nel 2017. La doppia vittoria nei 1000 (terza se consideriamo Parigi a fine 2025) apre scenari importanti in termini di ranking con Jannik adesso a un passo da Alcaraz, leader della classifica Atp. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner vince a Miami, centra il Sunshine Double e vede il primo posto del ranking. Alcaraz a rischio già a Montecarlo

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Sinner batte Zverev e va in finale a Miami: Sunshine double e primo posto nel ranking nel mirino“Sto abbastanza bene, ovviamente sento un po’ le gambe ma c’è anche tanta adrenalina soprattutto nei punti importanti.

Una raccolta di contenuti su Sunshine Double

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