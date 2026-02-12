Rottamazione-quinquies i FdI sollecitano la Regione | Aiutiamo chi vorrebbe ma non riesce a mettersi in regola

I rappresentanti di Fratelli d’Italia in Puglia chiedono alla Regione di intervenire sulla riforma della rottamazione-quinquies. Nicola Gatta e Paolo Pagliaro fanno pressione sul governo locale, invitando le autorità a usare la possibilità prevista dalla legge di bilancio 2026 per aiutare chi vorrebbe mettersi in regola, ma ha difficoltà a farlo. L’obiettivo è dare una mano concreta a chi rischia di restare indietro con i pagamenti.

La misura voluta dal Governo nella Legge di Bilancio 2026 è facoltativa, ma “rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per le nostre comunità”. Il riferimento è all ‘Rottamazione-quinquies’ che consente di recuperare quei crediti non riscossi puntando al rientro dei contribuenti in difficoltà senza gravare ulteriormente sui cittadini e sulle imprese. “Quanto voluto dal Governo centrale si muove nella direzione di una pace fiscale e rappresenta una boccata d’ossigeno per le piccole e medie imprese o per quei cittadini che non possono, pur volendo, mettersi in regola”. Ci sarà tempo fino al 30 aprile per comunicare l’eventuale adesione e redigere gli appositi regolamenti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

La Rottamazione Quinquies rappresenta una nuova opportunità per mettersi in regola con il Fisco.

La Rottamazione quinquies rappresenta una nuova opportunità per regolarizzare le cartelle esattoriali non ancora saldate.

