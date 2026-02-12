Rottamazione-quinquies i FdI sollecitano la Regione | Aiutiamo chi vorrebbe ma non riesce a mettersi in regola
I rappresentanti di Fratelli d’Italia in Puglia chiedono alla Regione di intervenire sulla riforma della rottamazione-quinquies. Nicola Gatta e Paolo Pagliaro fanno pressione sul governo locale, invitando le autorità a usare la possibilità prevista dalla legge di bilancio 2026 per aiutare chi vorrebbe mettersi in regola, ma ha difficoltà a farlo. L’obiettivo è dare una mano concreta a chi rischia di restare indietro con i pagamenti.
La misura voluta dal Governo nella Legge di Bilancio 2026 è facoltativa, ma “rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per le nostre comunità”. Il riferimento è all ‘Rottamazione-quinquies’ che consente di recuperare quei crediti non riscossi puntando al rientro dei contribuenti in difficoltà senza gravare ulteriormente sui cittadini e sulle imprese. “Quanto voluto dal Governo centrale si muove nella direzione di una pace fiscale e rappresenta una boccata d’ossigeno per le piccole e medie imprese o per quei cittadini che non possono, pur volendo, mettersi in regola”. Ci sarà tempo fino al 30 aprile per comunicare l’eventuale adesione e redigere gli appositi regolamenti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
