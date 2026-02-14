Rottamazione-quinquies solleciti a Regione e comuni | Aiutiamo chi vorrebbe ma non riesce a mettersi in regola

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Gatta, e il presidente del Gruppo, Paolo Pagliaro, hanno scritto alla Regione e ai comuni per chiedere aiuto. La causa è la difficoltà di molte persone nel mettersi in regola con la rottamazione-quinquies. La legge di bilancio del 2026 offre la possibilità di concedere agevolazioni, ma serve un intervento deciso a livello locale per attuarlo concretamente. Un esempio concreto riguarda i cittadini che non riescono a pagare le rate, anche se vorrebbero regolarizzarsi.

La misura voluta dal Governo nella Legge di Bilancio 2026 è facoltativa, ma "rappresenterebbe una boccata d'ossigeno per le nostre comunità". Il riferimento è all 'Rottamazione-quinquies' che consente di recuperare quei crediti non riscossi puntando al rientro dei contribuenti in difficoltà senza gravare ulteriormente sui cittadini e sulle imprese. La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 1992025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni o dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.