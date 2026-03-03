Musei d’impresa dalla Regione 1,15 milioni di euro Opportunità per valorizzare la tradizione industriale lecchese

Da leccotoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lombardia ha aperto un nuovo bando da 1,15 milioni di euro destinato ai musei d’impresa nella provincia di Lecco. La misura mira a sostenere iniziative di valorizzazione della tradizione industriale locale, offrendo alle aziende della zona la possibilità di sviluppare progetti specifici. Questa iniziativa rappresenta un sostegno diretto alle realtà imprenditoriali e culturali del territorio.

