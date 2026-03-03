Musei d’impresa dalla Regione 1,15 milioni di euro Opportunità per valorizzare la tradizione industriale lecchese
La Regione Lombardia ha aperto un nuovo bando da 1,15 milioni di euro destinato ai musei d’impresa nella provincia di Lecco. La misura mira a sostenere iniziative di valorizzazione della tradizione industriale locale, offrendo alle aziende della zona la possibilità di sviluppare progetti specifici. Questa iniziativa rappresenta un sostegno diretto alle realtà imprenditoriali e culturali del territorio.
Un’opportunità concreta per le imprese del territorio lecchese. Regione Lombardia ha aperto un nuovo bando da 1.150.000 euro dedicato ai Musei d’impresa, misura che punta a sostenere le aziende che vogliono raccontare, valorizzare e innovare la propria storia produttiva. Le domande potranno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
