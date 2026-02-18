Dalla Regione 250mila euro per i Carnevali storici | Forlì-Cesena fa il pieno con Gambettola e Forlimpopoli

La Regione ha deciso di assegnare 250mila euro ai Carnevali storici, come Gambettola e Forlimpopoli, per sostenere le tradizioni locali. Questa decisione nasce dal successo di iniziative che attirano migliaia di visitatori ogni anno, con carri colorati, maschere e musica. Le comunità coinvolte si preparano a rinnovare gli appuntamenti, arricchendo le feste con eventi nuovi e rievocazioni antiche. La somma sarà distribuita ai Comuni, che la useranno per migliorare le manifestazioni e coinvolgere ancora più cittadini. La prossima edizione si avvicina con entusiasmo.

La Giunta stanzia 250mila euro per sostenere le rassegne più iconiche dell'Emilia-Romagna. L'assessora Allegni: "Premiamo la capacità di unire tradizioni, come la cartapesta, e innovazione" "Abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno a sostegno dei Carnevali storici regionali perché ne riconosciamo il forte valore culturale, sociale, aggregativo e creativo - commenta l'assessora alla Cultura, Gessica Allegni -. È molto significativo che attorno a questi eventi si mobilitino associazioni, gruppi informali, istituzioni locali, scuole che lavorano insieme durante l'anno per preparare momenti di festa collettiva, con orgoglio e senso di appartenenza alle comunità". La Regione investe sui carnevali storici: quasi 60mila euro a Gambettola e Forlimpopoli Stanziati 250mila euro in Emilia-Romagna per undici manifestazioni. Lucchi: Tradizioni che rafforzano le comunità e promuovono il territorio