Nuovo Policlinico Umberto I il progetto prende forma | tra cinque anni un ospedale moderno green e monoblocco

Il progetto di rinnovo del Policlinico Umberto I mira a creare un ospedale monoblocco, moderno e sostenibile, integrato nel contesto urbano. Entro cinque anni, l’intervento trasformerà la storica struttura in un complesso più efficiente e rispettoso dell'ambiente, mantenendo il suo ruolo di punto di riferimento sanitario. Un intervento che punta a migliorare la qualità dei servizi e la qualità di vita dei cittadini.

Il Policlinico Umberto I, il più antico ospedale d’Italia, si prepara a cambiare volto. Presentato ufficialmente il progetto di rigenerazione che porterà, entro 4-5 anni, alla nascita di un nuovo complesso ospedaliero monoblocco, moderno, sostenibile e pienamente integrato nel tessuto urbano. Un intervento imponente, dal valore complessivo di 1 miliardo di euro, che ha ottenuto il via libera di Regione Lazio, Comune di Roma e Soprintendenza. Il nuovo edificio sorgerà lungo viale dell’Università, asse strategico del quartiere San Lorenzo, e ospiterà le degenze mediche e chirurgiche (con esclusione della pediatria), i day hospital, il blocco operatorio, i servizi di diagnosi e terapia, un nuovo pronto soccorso e un sistema di accettazione completamente ripensato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

