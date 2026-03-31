Monghidoro, un comune situato a nord di Bologna, ha visto recentemente un episodio legato a una canzone di Gianni Morandi che ha suscitato qualche confusione tra i residenti. La sindaca ha commentato l’errore di geografia, scusandosi con Morandi e Jovanotti per l’equivoco. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla diffusione della canzone e sulla percezione geografica del territorio locale.

Monghidoro, 31 marzo 2026 – “Caro Gianni Morandi, scusiamo certamente te e Jovanotti per aver messo Monghidoro a nord di Bologna e vi ringraziamo davvero per questa meravigliosa canzone che porterà il nome del nostro bellissimo Comune nel tuo nuovo tour e rimarrà nel repertorio delle tue canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana”. Nel post della sindaca Barbara Panzacchi traspare tutto l’entusiasmo della comunità appenninica, consapevole che il suo nome si prepara a fare letteralmente il ‘giro del mondo’. Al di là della sua collocazione geografica. Forse più per una rima cercata nella canzone scritta da Lorenzo Cherubini (tra nord e amarcord) che per un errore di geografia, il bellissimo borgo dell’Appennino è infatti finito a nord di Bologna piuttosto che a sud dove effettivamente si trova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monghidoro finisce a nord di Bologna, ma la canzone di Gianni Morandi conquista già il paese. La sindaca: “Perdono l’errore di geografia”

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