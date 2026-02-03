Tredici Pietro si prepara a salire sul palco di Sanremo con il brano “Uomo che cade”. La canzone parla di un percorso di vita più che di un obiettivo, riflettendo su come si affronta ogni passo. Il figlio di Gianni Morandi sceglie di mettere in evidenza il valore del cammino, più che del risultato finale, e lo fa con un testo che invita a guardare dentro sé stessi. La sua presenza a Sanremo 2026 si svela come un momento importante per lui e per il suo modo di raccontare la propria storia.

Bologna, 3 febbraio 2026 - È l’idea del percorso, più che quella di un traguardo, a stare al centro di “ Uomo che cade ”, il brano con cui Tredici Pietro - bolognese, figlio di Gianni Morandi - si presenta sul palco di Sanremo 2026. Classe 1997, al secolo Pietro Morandi, arriva all’ Ariston forte di tre album e di un successo che l’estate scorsa ha intercettato il grande pubblico: “ Che gusto c’è ”, cantata con Fabri Fibra e diventato uno dei tormentoni più riconoscibili dell’anno. La canzone di Sanremo di Tredici Pietro. “ Uomo che cade ”, che ha diviso i critici tra valutazioni positive e altre più tiepide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tredici Pietro verso Sanremo, di cosa parla la canzone del figlio di Gianni Morandi. “La vita è tutta lì, nel percorso”

Approfondimenti su Gianni Morandi

Tredici Pietro, nato nel 1997, è il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, in gara a Sanremo 2026 - La volta buona 09/12/2025

Ultime notizie su Gianni Morandi

Argomenti discussi: Tredici Pietro debutta a Sanremo 2026 con Uomo che cade; Tredici Pietro a Sanremo: debutto, paura ed entusiasmo per l’Uomo che cade e si rialza sempre; Sanremo 2026, chi è Tredici Pietro: il rapper con un cognome ingombrante; Tredici Pietro a Sanremo 2026: tutto sul brano Uomo che cade.

Sanremo Tredici Pietro sorprende tutti con un brano che spiazzaIl rapper Tredici Pietro a Sanremo con brano Uomo che cadeDebutto a Sanremo e nuova fase artisticaPer la prima volta Tredici Pietro entra in gara a ... assodigitale.it

Tredici Pietro debutta a Sanremo 2026 con Uomo che cadeIl rapper e cantautore sarà per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival con un brano che fonde hip hop, R’n’B e scrittura d’autore. Reduce da un tour sold out e da collaborazioni d’oro, ... bolognatoday.it

TREDICI PIETRO – “Uomo che cade” Non un punto d’arrivo, ma un percorso. Con “Uomo che cade”, Tredici Pietro porta a Sanremo 2026 una riflessione che guarda più al cammino che al traguardo. Il brano ragiona su cadute, consapevolezza e sulla difficoltà - facebook.com facebook

Tredici Pietro debutta a Sanremo 2026 con “Uomo che cade” x.com