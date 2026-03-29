Un cantante italiano ha annunciato in televisione che sarà in tour con una canzone di Jovanotti intitolata “Monghidoro”. L’artista ha spiegato che il brano porta il nome del suo paese natale, situato tra l’Emilia e la Toscana sull’Appennino. La comunicazione è avvenuta durante una trasmissione televisiva, senza ulteriori dettagli su date e modalità del tour.

Bologna, 29 marzo 2026 – ‘ Monghidoro ’. D’ora in avanti non sarà solo un paese sull’Appennino, fra l’Emilia e la Toscana. Il paese dove è nato Gianni Morandi. Dal prossimo tour dell’eterno ragazzo, in partenza il 15 aprile da Conegliano, ‘ Monghidoro ’ sarà anche la nuova canzone che Jovanotti ha regalato all’amico Gianni. I due artisti (Lorenzo era in videocollegamento) lo hanno annunciato da Fabio Fazio, ospiti a ‘ Che tempo che fa ’. Accolto dalla standing ovation del pubblico, Morandi ha ricordato gli inizi della carriera nel 1962. “Ma ho iniziato a cantare da ragazzino nel 1958, quindi se resistiamo veniamo a fare i 70 anni di carriera da qui da te”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi e l’annuncio a sorpresa in tv: “In tour con una canzone di Jovanotti: si intitola ‘Monghidoro’, il mio paese”

Articoli correlati

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro e si commuove nella serata delle coverUn duetto vociferato e diventato realtà nella serata delle cover sulle note di "Vita", che lo stesso Morandi cantò con Lucio Dalla Padre e figlio...

Leggi anche: Il rapper figlio di Gianni Morandi porta in gara una canzone che parla di cadute e rinascite

Contenuti utili per approfondire Gianni Morandi

Temi più discussi: La Pennicanza 2025/26 - 14 Antonio, il figlio illegittimo di Gianni Morandi - 20/03/2026 - Video; Che Tempo Che Fa | Intervista Gianni Morandi | Video; Gianni Morandi | C'era un ragazzo tour 2026; Tredici Pietro imita papà Gianni e conquista tutti da Fazio. La gag su Paolo Antonacci: Sono suo zio, ma è più grande.

Gianni Morandi, date concerti tour 2026: tutto su biglietti e scalettaGianni Morandi torna live nel 2026 con un tour celebrativo tra grandi successi, nuovi brani e una scaletta scelta insieme ai fan. tag24.it

Che tempo che fa, Gianni Morandi ospite di Fabio Fazio,domenica 29 marzo ore 19.30, in prima serata sul NoveGianni Morandi sarà tra gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Morandi, Gianni Morandi sarà tra gli ospiti della puntata ... marigliano.net

“Canto solamente insieme a pochi amici” - Il medley di Gianni Morandi - facebook.com facebook

Domani tra gli ospiti a #CTCF Gianni Morandi, Federica Brignone, Giovanni Franzoni, LDA, Aka7even, Cristina D’Avena, Flora Canto, Mago Forest, Orietta Berti, Fiona May, Giovanni Franzoni, Nino Frassica, Mara Maionchi, Simona Ventura e Ubaldo Pantani x.com