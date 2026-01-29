Quando si giocano gli spareggi Champions | le date Inter ritorno in…

Quando si giocano gli spareggi Champions, ancora non ci sono date ufficiali. L’Inter si prepara per il ritorno, ma le date esatte devono ancora essere comunicate. La fase a gironi della Champions League si è appena conclusa, lasciando spazio agli spareggi che decideranno chi si qualificherà alla fase a eliminazione diretta.

Quando si giocano gli spareggi Champions. La fase campionato della Champions League a girone unico è arrivata al capolinea. Su 36 squadre al via, 12 sono state eliminate, 8 hanno conquistato l’accesso diretto agli ottavi di finale, mentre le restanti 16 formazioni, classificate tra il 9° e il 24° posto, dovranno passare dallo spareggio per continuare il proprio cammino europeo. Ora si entra nel vivo della competizione, con l’inizio della fase a eliminazione diretta, strutturata su andata e ritorno. Ma quando si giocano gli spareggi di Champions League? Quando si giocano gli spareggi Champions: andata.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Venerdì 30 gennaio si terranno a Nyon i sorteggi dei playoff di Champions League.

