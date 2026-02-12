Coppa Italia quando si giocano le semifinali | date e orari

Questa sera si conoscono le date delle semifinali di Coppa Italia. Le quattro squadre che si sfideranno sono Inter, Como, Lazio e Atalanta. I quarti di finale si sono chiusi ieri sera con la vittoria della Lazio contro Bologna. Ora si aspetta solo di sapere quando si giocheranno le partite che decideranno le finaliste.

Il quadro si è chiuso: le quattro semifinaliste di Coppa Italia sono Inter, Como, Lazio e Atalanta. Il programma e quando si giocano le partite I quarti di finale di Coppa Italia si sono conclusi ieri sera con la partita tra Bologna e Lazio. Il club biancocelesti ha eliminato i campioni in carica, nel peggior momento dei loro ultimi anni e hanno strappato il pass per la semifinale dove affronteranno l’Atalanta. Si compone, quindi, dopo mesi di match, il tabellone delle prime quattro: da un lato Como e Inter per il derby lombardo, dall’altro proprio Atalanta e Lazio. Non ci sono ancora date ufficiali per questi appuntamenti, che dipenderanno anche dal percorso europeo delle due squadre nerazzurre.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa sera si giocano le semifinali di Coppa Italia e l’Inter conoscerà il suo avversario.

Ecco le date e gli orari ufficiali dei quarti di finale della Coppa Italia 202526, come comunicato dalla Lega Serie A.

