L’Italia scende in campo contro l’Irlanda del Nord in una partita decisiva per le qualificazioni. La squadra azzurra si presenta con un solo risultato a disposizione, consapevole dell’importanza della sfida. Sono state annunciate le probabili formazioni, mentre il tecnico valuta le scelte da adottare in vista di questa notte cruciale. La partita si gioca in un clima di alta tensione e aspettativa.

È una di quelle notti che pesano. L’Italia torna in campo con un solo obiettivo: vincere. A Bergamo, contro l’Irlanda del Nord, si gioca la semifinale dei playoff europei per i Mondiali 2026, un passaggio obbligato per cancellare il ricordo delle ultime due esclusioni e tenere aperta la strada verso la Coppa del Mondo. Un bivio per gli azzurri La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso arriva alla sfida con la consapevolezza di non poter sbagliare. La pressione è alta, ma anche la voglia di riscatto. Serve una prova solida, concreta, senza cali di tensione, perché in gare come questa ogni dettaglio può fare la differenza. Le scelte di Gattuso Il commissario tecnico si affida a un sistema ormai consolidato, il 3-5-2, puntando su equilibrio e qualità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Italia, la prima notte che pesa: con l’Irlanda del Nord Gattuso si gioca tutto. Le probabili formazioni

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