Mondiali 2026 in caso di vittoria con la Bosnia l’Italia avrà un girone facile e un bonus Fifa da 9 milioni

Stasera alle 20.45 l’Italia affronta la Bosnia Erzegovina in una partita decisiva valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Se la squadra italiana ottiene la vittoria, avrà accesso a un girone ritenuto più semplice e riceverà un bonus di 9 milioni di dollari dalla FIFA. La partita si svolge in un momento cruciale per le speranze di qualificazione della nazionale italiana.

Dentro o fuori. Stasera, 31 marzo, l’Italia si gioca tutto: alle 20.45 contro la Bosnia Erzegovina è in palio il pass per i Mondiali di calcio 2026. Tutto in 90 minuti, o qualche decina in più se la partita restasse bloccata sul pari nei tempi regolamentari. Prima della Bosnia, l’Italia di Gennaro Gattuso deve vincere gli spettri che si porta dentro: dopo due eliminazioni consecutive dalle fasi preliminari ai Mondiali 2018 e 2022, una terza sconfitta sarebbe vissuta come un’ umiliazione nazionale. Sportiva, certo. Ma non solo. «In campo con gli undici giocatori saremo 60 milioni di italiani. Sarà una partita complicata, ma lo spirito deve essere quello dei giorni più nobili. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

In che girone dei Mondiali sarebbe l’Italia in caso di qualificazione ai Mondiali 2026? Già definite le avversarieNonostante le qualificazioni siano ancora in corso, con gli ultimi 6 pass che verranno assegnati tra la serata e la notte italiana, sono già stati...

LIVE Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: abisso o liberazione nel girone dantesco di ZenicaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bosnia...

Una raccolta di contenuti su Mondiali 2026 in caso di vittoria con...

Temi più discussi: Italia ai Mondiali 2026, lo sai quanti soldi vale la qualificazione?; Italia, quanto varrebbe qualificarsi ai Mondiali? Tutte le cifre; Playoff per i Mondiali 2026, si parte oggi: regolamento, tabellone, orari e dove vederli in tv; Italia - Irlanda del Nord (2-0) Qualificazioni FIFA 2026.

Mondiali 2026, rivoluzione in campo: nuove regole Fifa tra sostituzioni rapide e Var estesoDal ritmo delle partite alla gestione delle situazioni delicate, i Mondiali 2026 si preparano a offrire un torneo più dinamico, regolamentato e tecnologicamente avanzato, in cui ogni secondo e ogni de ... gonfialarete.com

Bosnia-Italia, cosa succede in caso di sconfitta o vittoria (e quali squadre affronterebbero gli azzurri ai Mondiali)Bosnia-Italia, dentro o fuori: cosa succede agli Azzurri e chi affronterebbero ai Mondiali 2026. È la notte della verità per l’Italia. La sfida contro la Bosnia, in programma ... leggo.it

La FIFA ha fissato prezzi record per i Mondiali USA 2026. Biglietti da 180 dollari e trasporti quadruplicati: sarà l'edizione più costosa di sempre - facebook.com facebook

Data FIFA da depressão x.com