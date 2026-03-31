LIVE Bosnia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | abisso o liberazione nel girone dantesco di Zenica

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della sfida tra Bosnia Erzegovina e Italia, valida per i playoff delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. L'incontro si svolge nello stadio di Zenica e rappresenta la conclusione del percorso di qualificazione per entrambe le nazionali. Seguiremo gli sviluppi di questa partita, che potrebbe determinare il passaggio o l'eliminazione di una delle due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra B osnia Erzegovina ed Italia, finale dei play-off delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. È il momento della verità per gli azzurri che si giocano tutto in 90 minuti: una vittoria per festeggiare il ritorno ai Mondiali dopo 12 anni, una sconfitta per precipitare nell’abisso con la terza esclusione consecutiva. L’Italia torna in campo dopo il netto successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella semifinale di questi play-off. Gli azzurri di Gennaro Gattuso hanno controllato la partita sin dal primo minuto, riuscendo a sbloccare il risultato nel secondo tempo con Sandro Tonali e trovando il raddoppio con Moise Kean. 🔗 Leggi su Oasport.it

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