Il presidente della FIFA ha incontrato l'ex presidente degli Stati Uniti e ha riferito che quest'ultimo gli ha garantito l'accoglienza dell'Iran ai prossimi Mondiali. Durante il confronto pubblicato su X, il leader del calcio ha ringraziato per il supporto ricevuto, sottolineando come il calcio possa essere uno strumento di unione tra le nazioni. La notizia riguarda le dichiarazioni rilasciate durante il meeting tra i due.

I dubbi attorno alla partecipazione dell'Iran al Mondiale 2026, visto il conflitto in corso tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, sono stati al centro dell'attenzione mediatica, perlomeno quella sportiva. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, con un post su X ha voluto confermare che dal punto di vista degli organizzatori non ci sono preclusioni alla partecipazione dei mediorientali alla manifestazione. È stato proprio Donald Trump a ribadirlo al numero uno Fifa durante un incontro. "Questa sera ho incontrato il Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, per discutere dello stato di avanzamento dei preparativi per l'imminente Coppa del Mondo Fifa e del crescente entusiasmo in vista dell'inizio, previsto tra soli 93 giorni - ha postato Infantino -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Infantino incontra Trump: "Il Presidente mi ha assicurato che l'Iran sarà il benvenuto ai Mondiali"

Articoli correlati

Iran: «Trump ci ha assicurato che gli Usa non attaccheranno»Lo ha riferito l’ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam: «Il presidente non ha autorizzato alcuna operazione».

Nessuno può dire se l’Iran parteciperà ai Mondiali, per Trump conta zero: “Davvero non mi interessa”Quando mancano tre mesi all'inizio dei Mondiali di calcio, la partecipazione dell'Iran, sotto attacco combinato degli Stati Uniti e di Israele, è...

Attacco Iran, Trump: Lo facciamo anche per difendere amici europei

Una raccolta di contenuti su Infantino incontra

Infantino a Davos incontra big economia, Trump lo saluta come re del calcio(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Panel, incontri ufficiali e public relation per Gianni Infantino a Davos. Dopo la conferenza su Gaza a Sharm El Sheik, il World Economic Forum 2026 nella località svizzera è ... corrieredellosport.it

Davos, Trump incorona Infantino: 'È il re del calcio'Durante il forum, Donald Trump ha interrotto un suo punto stampa per salutare Infantino, definendolo il re del calcio, il re dello sport: Gianni. Il gesto ha confermato il rapporto tra i due, già ... it.blastingnews.com