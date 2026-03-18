Madre narcotizza figlio | chiesti 16 anni di carcere

Una donna di 40 anni, impiegata nel settore sanitario a Latina, è stata accusata di aver narcotizzato e violentato il proprio figlio quattordicenne. La richiesta di condanna prevede sedici anni di carcere. L’indagine si è concentrata sui fatti avvenuti nella sua abitazione e sui comportamenti che hanno portato all’arresto. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento penale a suo carico.

Una madre di 40 anni, operatrice sanitaria a Latina, rischia sedici anni di reclusione per aver narcotizzato e violentato il proprio figlio quattordicenne. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato all’arresto della donna nel giugno del 2025, mentre il processo si sta preparando per il 16 aprile davanti al Tribunale locale. La dinamica descritta è agghiacciante: la donna registrava le violenze sessuali commesse sul minore e inviava i video al suo amante, un imprenditore della stessa età. Questo secondo coinvolto condivideva poi le immagini con sua moglie, trasformando l’abuso in materiale pedopornografico diffuso. La richiesta di condanna per la madre arriva dopo che lei ha optato per il rito abbreviato, una scelta processuale che ha accelerato la definizione della pena chiesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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