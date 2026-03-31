Moglie avvelenata le ricerche sul web del medico Profili | Quanta acqua distillata serve per morire

In una inchiesta giudiziaria, si sono concentrate le attenzioni sulle attività di un medico, accusato di aver causato la morte di una donna. Durante le indagini sono state analizzate le sue ricerche sul web, tra cui quanto acqua distillata sia necessaria per provocare un decesso. Le analisi hanno evidenziato domande ripetute e approfondite, con un silenzio rotto solo dal suono continuo dei tasti di una tastiera.

Sentiti i consulenti nel processo per la morte di Daniela Chiorri. Scontro tra perizie in aula per i medici legali di accusa e difesa. “Morta per il nitrito di sodio”, “No è stata un'infezione” ANCONA - Domande inquietanti, ricerche ossessive, e un silenzio interrotto solo dal rumore dei tasti. “Quanta acqua distillata serve per morire?”, “come si fa una diagnosi di stato tossico?”, “bisoprololo e scompensi cardiaci”, “cremazione”, “gestione di conti dopo la morte”. Sono alcune delle domande che avrebbe digitato online il medico 91enne Vincenzo Profili, accusato di aver ucciso la moglie Daniela Chiorri, 81 anni, somministrandole nitrito di sodio nelle medicine che prendeva. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Corsa ai farmaci per dimagrire. Boom di vendite sul dark web: "È pericoloso. Serve il parere medico" Leggi anche: Vino, nel mondo crescono le ricerche sul web di prodotti italiani