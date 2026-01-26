Vino nel mondo crescono le ricerche sul web di prodotti italiani

Le ricerche online sul vino italiano sono in costante crescita a livello globale. Nel 2025, secondo i dati di Google Trends analizzati da WineNews, la query “Italian Wine” ha registrato un aumento del 20% di click rispetto al passato. Questo trend evidenzia l’interesse crescente per i prodotti vinicoli italiani, riconosciuti per qualità e tradizione, e sottolinea l’importanza di un settore in continua espansione nel mercato internazionale.

La passione mondiale per il vino italiano è intramontabile e corre anche sul web: una conferma arriva, infatti, dalle ricerche online dove, nel 2025, secondo i Google Trends analizzati da WineNews, la query “Italian Wine” nel mondo ha registrato il più 20 per cento di click. Dai grandi e classici rossi ai bianchi freschi e leggeri, dalle versatili ed allegre bollicine ai rosati con la loro cerchia di eno-appassionati, in uno scenario complesso nei mercati e nei consumi, la crescita dell’interesse per le etichette made in Italy, evidentemente, va oltre la bottiglia, e riguarda anche il fatto che il vino italiano è anche e soprattutto convivialità, il compagno più fedele della tavola (con la Cucina Italiana riconosciuta Patrimonio Unesco a fine 2025, quando si è registrato un picco di ricerche online nelle query che riguardano il cibo e il vino italiano), il medium che racconta al mondo i territori, per i legami che ha con la loro storia, la loro cultura, la loro natura e le loro comunità, ed esperienza, che si traduce in enoturismo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

