A Modena, un uomo di 28 anni di origini tunisine è stato fermato dalla Polizia in via delle Suore. Durante il controllo, ha tentato di scappare pedalando su una bicicletta e ha morso un agente nel tentativo di fuga. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Un arresto per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in un intervento della Polizia di Stato avvenuto giovedì 26 marzo a Modena. Un cittadino tunisino di 28 anni è stato fermato in via delle Suore mentre era in sella a una bicicletta, e dopo il controllo è stato trovato in possesso di 20 involucri di cocaina. L’uomo ha tentato la fuga aggredendo gli agenti, ed è stato successivamente arrestato e sottoposto a misura cautelare in carcere. Il controllo e il rinvenimento della droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 16.15 del 26 marzo. Gli agenti della Squadra Volante hanno fermato per un controllo un uomo di 28 anni, cittadino tunisino, che stava percorrendo via delle Suore in bicicletta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Modena, spaccia in bici e morde un poliziotto per fuggire: arrestato 28enne in via delle Suore

Articoli correlati

Fermato in bici con la cocaina, morde un poliziotto per scappare: in carcere 28enneIl giovane, fermato dalla Squadra Volante in sella a una bicicletta risultata rubata, aveva già sulle spalle un ordine di espulsione dal territorio...

Firenze, controlli antidroga: spaccia hashish a Rifredi, arrestato 28enneFIRENZE – Un 28enne del Marocco, sorpreso a cedere hashish in via Vittorio Emanuele II, a Firenze, è stato arrestato dai carabinieri.