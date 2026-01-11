La mannequin skin è l'evoluzione elegante della glass skin

La mannequin skin rappresenta l’evoluzione raffinata della glass skin, offrendo un incarnato luminoso e levigato con un aspetto naturale e sofisticato. Conosciuta anche come “pelle di porcellana”, questa tendenza si sta affermando tra influencer, professionisti del settore e appassionati di skincare, offrendo un risultato elegante e senza troppo sforzo. Un modo semplice per valorizzare la propria pelle, puntando sulla cura e sulla naturalezza.

Addio glass skin e benvenuta mannequin skin. Conosciuta più poeticamente come "incarnato di porcellana", la pelle "da manichino" è il nuovo trend che ha conquistato social e backstage. La abbiamo vista su numerose passerelle della primavera, dove si è imposta come risposta più realistica e sofisticata alla "pelle di vetro" coreana. A differenza, infatti, della glass skin, che punta su un effetto extra-luminoso e quasi bagnato su tutto il viso, la mannequin skin prevede punti luce strategici, anche se intensi, solo dove servono. Così l'incarnato appare scolpito e sollevato nelle zone di rilievo, come punta del naso e zigomi, proprio come quello di un manichino.

