La mannequin skin diventa l’evoluzione della glass skin nel 2026

Nel 2026, la mannequin skin si afferma come l’evoluzione della glass skin, proseguendo la tendenza verso un incarnato luminoso e levigato. Questo nuovo trend, già apprezzato sui social e nei backstage, si caratterizza per una pelle dall’aspetto naturale, uniforme e senza imperfezioni. Un modo sobrio e raffinato per valorizzare la bellezza, mantenendo un aspetto fresco e autentico.

Per quest’anno i trend make-up continuano sulla scia di incarnati luminosi e levigati. È il caso della mannequin skin, ovvero la pelle “da manichino”: il nuovo trend che ha conquistato social e backstage. Cugina della glass skin e di tutte le sue declinazioni, è stata protagonista di numerose passerelle della primavera, diventando una risposta più realistica e sofisticata alla pelle di vetro. Mannequin skin, la pelle luminosa del 2026. L’effetto è, a differenza di tutti i trend extra-luminosi e quasi bagnati su tutto il viso, dedicato a punti luce strategici, solo dove servono. Per questo l’incarnato sembra scolpito e sollevato sulla punta del naso e sugli zigomi, proprio come i manichini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

