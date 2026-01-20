Servizi sociali | assunte 4 nuove assistenti sociali per rafforzare il welfare cittadino

Il Comune di Taranto ha assunto quattro nuove assistenti sociali attraverso una procedura di mobilità, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di welfare cittadino. Questa iniziativa, finanziata dal Fondo Povertà, mira a migliorare l’assistenza e il supporto alle famiglie e alle persone in difficoltà, contribuendo a un sistema di servizi sociali più efficace e presente sul territorio.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Taranto assume quattro nuove figure professionali con profilo di funzionario Assistente Sociale, tramite procedura di mobilità, e grazie all’utilizzo delle risorse del Fondo Povertà. L’inserimento delle nuove figure professionali rientra in una precisa strategia messa in atto dall’Amministrazione comunale che pone il sistema dei servizi sociali a pilastro fondamentale del welfare cittadino e a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Le assunzioni sono finalizzate al raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), che prevedono un rapporto minimo di un assistente sociale ogni 5. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Servizi sociali: assunte 4 nuove assistenti sociali per rafforzare il welfare cittadino Ambiti territoriali sociali, incontri per rafforzare il welfareLa Regione Calabria avvia un ciclo di incontri con gli Ambiti Territoriali Sociali per rafforzare la pianificazione e l’efficacia delle politiche di welfare. "Servizi sociali e welfare, costi non chiariti"La Lega critica la mancanza di trasparenza nella gestione dei servizi sociali e del welfare nell’Unione dei Comuni, rivolgendosi all’assessora Carmelina Labruzzo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. ADI rinnovo dopo le 18 mensilità bisogna andare hai servizi sociali una sola volta.! Poi dopo solo al centro del impiego. facebook Il direttore di @CaritaslaSpezia sullo studente accoltellato: "Con i servizi sociali di #laspezia ottimi rapporti, abbiamo ad esempio un servizio di strada in occasione della movida. Ma dobbiamo concentrarci sulle situazioni di difficoltà" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.