Garante per l' infanzia | Prelevamento dei minori facciamo il punto

Il Garante per l’infanzia ha pubblicato un documento per mettere limiti più chiari sui prelevamenti dei minori dalle famiglie. L’obiettivo è stabilire quando è davvero giustificato allontanare un bambino e quando invece si rischia di oltrepassare i confini. La questione resta delicata e al centro di molte discussioni, anche perché spesso si tratta di decisioni che cambiano la vita dei più piccoli.

Un documento per rimettere dei paletti sugli allontanamenti dei minori dalle famiglie e chiarire quando il prelevamento può davvero essere giustificato. È questo il senso della conferenza di ieri a Roma presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, guidata da Maria Terragni con il testo "Prelevamento dei minori, facciamo il punto". L'allontanamento deve tornare a essere una misura eccezionale, limitata ai casi di grave e imminente pericolo per il bambino, come previsto dall'articolo 403 del Codice civile. Una soglia che nella pratica viene spesso superata, soprattutto nei procedimenti segnati da conflitti tra genitori, con il rischio di trasformare il collocamento fuori famiglia in una risposta ordinaria a situazioni che richiederebbero interventi mirati.

