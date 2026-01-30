Allontanamento familiare Quali diritti per i minori secondo la Garante per l’infanzia

La Garante per l’infanzia ha fatto il punto sulla situazione dei minori che vivono lontani dalle famiglie. Molti di loro portano nel cuore ferite e traumi, spesso causati da violenze o abbandono. La realtà di questi bambini è fatta di solitudine e sofferenza, e spesso l’infanzia viene sottratta loro in modo doloroso. La Garante ha ricordato quali sono i diritti che spettano ai minori in queste situazioni e ha chiesto che vengano tutelati con decisione.

Ferite e traumi, solitudine e abbandono, sono la realtà di tanti minori. Ad alcuni, la violenza subita o assistita sottrae l’infanzia. Il peso di tragedie o di disfunzioni in ambito familiare lascia segni profondi, in vittime senza alcuna colpa. Gli abusi sui minori sono aumentati del 58% negli ultimi cinque anni, come emerge dalla III “Indagine nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti” realizzata per l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Maltrattamenti fisici, psichici, sessuali, trascuratezza o comportamenti lesivi di altro tipo per 113.892 minori, cioè tredici ogni mille che, nell’87% dei casi, si verificano nell’ambito della ristretta cerchia familiare. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Allontanamento familiare. Quali diritti per i minori secondo la Garante per l’infanzia Approfondimenti su Garante per linfaanzia Garante per i diritti dei minori: l’allontanamento dalle famiglie solo in situazioni di grave pericolo L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha deciso di intervenire sugli allontanamenti dei minori dalle famiglie. Famiglia nel bosco, il Garante Infanzia si schiera: “Allontanamento dei minori solo in caso di grave pericolo” L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato un documento di 18 punti per chiarire quando si può allontanare un minore dalla famiglia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Garante per linfaanzia Argomenti discussi: Stop all'espulsione se lo straniero ha famiglia in Italia; Famiglia nel bosco, Garante Infanzia: Allontanamento minori solo in caso di grave pericolo; Famiglia nel bosco, Garante per l'infanzia cambia tutto per l'allontanamento come misura eccezionale; Garante per i diritti dei minori | l’allontanamento dalle famiglie solo in situazioni di grave pericolo. Famiglia nel bosco, il Garante Infanzia si chiera: Allontanamento dei minori solo in caso di grave pericoloL'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si è espressa, tramite un documento in 18 punti, sull'allontanamento dei minori dalle famiglie di origine ... fanpage.it Famiglia nel bosco, Garante Infanzia: Allontanamento minori solo in caso di grave pericolo(Adnkronos) - L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza prende posizione sugli allontanamenti dalle famiglie di bambini e ragazzi. E lo fa con un documento intitolato 'Prelevamento dei minori, ... msn.com Venerdì scorso a Mestre la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato un uomo di 52 anni colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e allontanamento dalla casa familiare in quanto sorpreso all’interno della casa coniugale in violazion - facebook.com facebook La violenza di genere non può aspettare. Una misura poco conosciuta ma potente: l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare previsto dall’art. 384-bis c.p.p. Sai come funziona realmente x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.