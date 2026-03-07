Aggredisce giovane con una sciabola e la costringe a ripetuti atti sessuali | arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Bottanuco con l'accusa di aver aggredito un giovane usando una sciabola e di aver costretto la vittima a ripetuti atti sessuali. Il Gip del Tribunale di Bergamo ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo. L’indagine prosegue per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.

L'episodio di violenza a fine febbraio: la 26enne, aggredita dopo aver rifiutato di assumere droga, colpita fino a perdere i sensi Bottanuco. Il Gip del Tribunale di Bergamo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di M.H., cittadino marocchino di 43 anni, ritenuto responsabile di violenza sessuale e di detenzione di stupefacenti. I fatti risalgono alla notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio. La vittima, una giovane donna di 26 anni, è stata portato all'abitazione dell'indagato a Bottanuco da un conoscente. Dopo il rifiuto della donna di fare uso droga e assecondare le pretese dell'uomo, la situazione è degenerata in violenza.