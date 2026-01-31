Voto di scambio Consigliere Regionale ed ex assessore non si presentano in Procura

Questa mattina Giovanni Zannini e Biagio Esposito non si sono presentati in procura. Sono stati chiamati a rispondere di un’indagine per corruzione, ma entrambi non si sono fatti vedere davanti ai magistrati di Santa Maria Capua Vetere. La loro assenza sorprende, considerando che erano stati convocati come indagati. La procura ora valuta come procedere.

Non si sono presentati davanti ai magistrati della Procura di Santa maria Capua Vetere, il consigliere regionale Giovanni Zannini e l’ex assessore Biagio Esposito, entrambi destinatari di un invito a comparire nell’ambito di una nuova indagine che li vede indagati per corruzione. La scelta è.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Santa Maria Capua Vetere Voto di scambio, consigliere regionale e sindaco indagati nel Casertano Nel Casertano, il consigliere regionale Giovanni Zannini di Forza Italia e il sindaco Pasquale Marrandino sono stati coinvolti in un’indagine per voto di scambio. Voto di scambio: indagati consigliere regionale e due sindaci. Nuovi guai per Zannini La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato un avviso di conclusione indagini a Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, e a due sindaci, nel contesto di un'inchiesta sul voto di scambio in vista delle elezioni comunali del giugno 2024 nel Casertano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Santa Maria Capua Vetere Argomenti discussi: Voto di scambio, consigliere regionale e sindaco indagati nel Casertano; Il consigliere regionale Zannini indagato per voto di scambio a Castel Volturno. I pm: un maiale donato dal sindaco per avere preferenze da un elettore; Voto di scambio: indagati consigliere regionale e due sindaci. Nuovi guai per Zannini; Zannini, inchiesta voto di scambio a Castel Volturno. Dal sindaco suino e promessa lavoro a elettore. Voto di scambio, consigliere regionale e sindaco indagati nel CasertanoNuove guai giudiziari per il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, cui la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha notificato tramite i carabinieri un avviso ... ansa.it Voto di scambio, il consigliere regionale Zannini ed l’ex assessore Esposito indagati per corruzioneNuova bufera giudiziaria per il consigliere regionale campano di Forza Italia, Giovanni Zannini. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha ... cronachedellacampania.it Il consigliere regionale rivolge un appello alle Forze dell’Ordine ad intensificare i controlli nelle prime ore del mattino e all’imbrunire - facebook.com facebook Grazie al Consigliere Regionale Laura Corrotti per la serata organizzata a Roma durante la quale abbiamo parlato d’Europa. È stato un piacere salutare gli amici di sempre, Marco Silvestroni e Marco Perissa, parlamentari e “guide” delle federazioni romane di x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.