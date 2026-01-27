Voto di scambio terza indagine su Zannini Coinvolto anche ex assessore di Caserta

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato un invito a comparire a Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, e a Biagio Esposito, ex assessore di Caserta, nell’ambito di un’indagine sul voto di scambio. Questa è la terza inchiesta che coinvolge i due, che sono indagati per corruzione.

🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Zannini Esposito Voto di scambio: indagati consigliere regionale e due sindaci. Nuovi guai per Zannini La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato un avviso di conclusione indagini a Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, e a due sindaci, nel contesto di un'inchiesta sul voto di scambio in vista delle elezioni comunali del giugno 2024 nel Casertano. Giovanni Zannini consigliere di Forza Italia in Campania indagato per voto di scambio con alcuni sindaci Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia in Campania, è attualmente sotto indagine per voto di scambio, oltre a precedenti accuse di corruzione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Zannini Esposito Argomenti discussi: Voto di scambio, consigliere regionale e sindaco indagati nel Casertano; Corruzione per gli appalti, terza indagine sul sindaco Marrandino. Coinvolti anche due assessori; Elezioni a Reggio, il terzo polo prende forma. Il duro attacco di Lamberti: 'Noi, o i voti di scambio. La città scelga'; Voto di scambio, consigliere regionale e sindaco indagati nel Casertano. Voto di scambio alle ultime regionali, nuovo invito a comparire per ZanniniAnalogo provvedimento per l'ex assessore comunale di Caserta Biagio Esposito: alle elezioni di novembre avrebbe sostenuto il consigliere regionale (rieletto) in cambio dell'assunzione di un nipote ... msn.com Corruzione per gli appalti, terza indagine sul sindaco Marrandino. Coinvolti anche due assessoriNon solo l'avviso di conclusione indagini per il voto di scambio politico-elettorale che lo vede indagato con il consigliere regionale Zannini e il sindaco di San Cipriano d'Aversa Caterino. Nel vener ... casertanews.it Nuove accuse per il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini. I carabinieri hanno notificato un avviso di conclusione indagini per voto di scambio, emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. L'inchiesta riguarda le elezioni comunali 2024 - facebook.com facebook Zannini, inchiesta bis: avviso di garanzia per voto di scambio dopo la richiesta d'arresto x.com

