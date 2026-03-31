Tempo di lettura: < 1 minuto ‘ Gratteri, ti sparo in faccia’. E’ la minaccia di un boss, Vitale Troncone, 58 anni, ritenuto dagli inquirenti capo clan di Fuorigrotta, nei confronti del procuratore di Napoli, intercettato in cella a maggio 2025 mentre in tv osservava il magistrato. Per lui è stato disposto l’isolamento. A rivelarlo Il Mattino e La Repubblica. Vitale, condannato per racket sui gadget del Napoli, scampò quattro anni fa ad un agguato. Tanto che negli ambienti a lui vicini qualcuno lo soprannominò ‘immortale’ o ‘il boss che visse due volte’. Nei suoi confronti è scattato il regime di carcere duro al 41 bis, ed è stato già trasferito in un istituto di massima sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Minacce a Gratteri dal carcere, ‘ti sparo in faccia’

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Discussioni sull' argomento Non era uno scherzo: l'audio dimostra le minacce di Gratteri; Gratteri, ti sparo in faccia. E per il boss scatta il 41 bis; Minacce a Gratteri: Ti sparo in faccia. Boss al carcere duro; L’aporia di Gratteri: la conservazione dello status quo sotto l’egida del metodo.

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