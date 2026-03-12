L' affondo della giudice Giuffrida | Gratteri non faccia battute che sembrano minacce

La giudice Carmen Giuffrida ha commentato le dichiarazioni di Nicola Gratteri, affermando che non dovrebbe fare battute che sembrano minacce. Giuffrida, giudice al Tribunale dei Minori e ex pubblico ministero, ha sottolineato che la posizione di Gratteri rende inappropriato il tono delle sue affermazioni. La questione è stata sollevata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni specifiche.

«Nicola Gratteri riveste una posizione che non gli consente di fare battute del genere». A parlare è Carmen Giuffrida, giudice al Tribunale dei Minori, già pubblico ministero e giudice presso la Corte d'Appello di Catania. Partiamo dall'accusa più grave rivolta alla riforma, ovvero che consentirebbe al governo di controllare la magistratura, o comunque ne mette a rischio autonomia e indipendenza. «Esattamente il contrario. L'articolo 104 della Costituzione, sancendo espressamente il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, sia requirente che giudicante, dà copertura costituzionale di indipendenza e autonomia anche al pubblico ministero che finora non l'aveva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

