L' affondo della giudice Giuffrida: Gratteri non faccia battute che sembrano minacce

La giudice Carmen Giuffrida ha commentato le dichiarazioni di Nicola Gratteri, affermando che non dovrebbe fare battute che sembrano minacce. Giuffrida, giudice al Tribunale dei Minori e ex pubblico ministero, ha sottolineato che la posizione di Gratteri rende inappropriato il tono delle sue affermazioni. La questione è stata sollevata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni specifiche.