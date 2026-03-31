Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato i risultati di un monitoraggio sull’utilizzo del digitale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado durante l’anno scolastico 20252026. Lo studio ha evidenziato che le scuole sono attive con regole e percorsi educativi dedicati all’uso delle tecnologie digitali. Il rapporto mira anche a individuare misure di supporto e accompagnamento per le istituzioni scolastiche.

Il monitoraggio promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’uso del digitale nelle Scuole secondarie di primo e di secondo grado, realizzato nell’anno scolastico 20252026 anche al fine di definire misure di supporto e accompagnamento, evidenzia un quadro ampiamente positivo. Le scuole stanno rafforzando sia le regole sia le azioni educative per promuovere un uso consapevole delle tecnologie. I dati mostrano un recepimento molto ampio delle misure sul divieto di utilizzo del cellulare in classe: oltre il 90% degli istituti lo ha già inserito nei propri atti e regolamenti. Accanto alle regole, emerge un forte investimento educativo: oltre due scuole su tre hanno attivato moduli di educazione civica dedicati e hanno organizzato seminari con esperti, mentre più della metà promuove progetti specifici su smartphone e social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mim, monitoraggio sul digitale, Valditara: "Risultati molto positivi, scuole attive con regole e percorsi educativi”

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