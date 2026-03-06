Valditara | Usare l’Intelligenza artificiale fa crescere gli apprendimenti Primi risultati positivi Invieremo questionario alle scuole

Il ministro dell’istruzione ha annunciato che l’intelligenza artificiale viene introdotta nelle scuole italiane attraverso un progetto sperimentale focalizzato sulla personalizzazione dell’apprendimento. Sono stati rilevati i primi risultati positivi e, prossimamente, sarà inviato un questionario alle scuole per raccogliere ulteriori feedback sul suo utilizzo. La sperimentazione mira a integrare questa tecnologia nel sistema educativo.

L'intelligenza artificiale entra nella scuola italiana con un primo programma sperimentale dedicato alla personalizzazione dell'apprendimento. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato l'iniziativa intervenendo a Brindisi e rispondendo alle domande dei giornalisti sull'eventuale estensione del progetto Book in Progress AI a livello nazionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Intelligenza artificiale: 100 milioni alle scuole per progetti di formazione. DECRETOCon un decreto firmato l'11 novembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stanziato 100 milioni di euro da destinare alla formazione... Il docente che usa l'intelligenza artificiale per fare didattica migliora gli apprendimenti, Valditara: lo dice la sperimentazioneUtilizzare l'intelligenza artificiale a scuola per personalizzare i percorsi di studio migliora gli apprendimenti degli studenti: a dirlo è stato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in visita in alcuni istituti di Brindisi. Valditara, crescita di apprendimenti con intelligenza artificiale(ANSA) - BRINDISI, 05 MAR - Noi abbiamo avviato un percorso con l'intelligenza artificiale che riguarda in special modo la personalizzazione della didattica. È un tema che abbiamo avviato in via sperimentale. Per riqualificare le scuole si potrebbero coinvolgere capitali privati utilizzando partenariato pubblico-privato e project financing. Ne hanno discusso il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara e i vertici dell'Ance