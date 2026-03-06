Valditara | Usare l’Intelligenza artificiale fa crescere gli apprendimenti Primi risultati positivi Invieremo questionario alle scuole

Il ministro dell’istruzione ha annunciato che l’intelligenza artificiale viene introdotta nelle scuole italiane attraverso un progetto sperimentale focalizzato sulla personalizzazione dell’apprendimento. Sono stati rilevati i primi risultati positivi e, prossimamente, sarà inviato un questionario alle scuole per raccogliere ulteriori feedback sul suo utilizzo. La sperimentazione mira a integrare questa tecnologia nel sistema educativo.

L’intelligenza artificiale entra nella scuola italiana con un primo programma sperimentale dedicato alla personalizzazione dell’apprendimento. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato l’iniziativa intervenendo a Brindisi e rispondendo alle domande dei giornalisti sull’eventuale estensione del progetto Book in Progress AI a livello nazionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

