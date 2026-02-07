Bullismo e cyberbullismo | Governo Valditara punta su regole e educazione digitale per scuole più sicure

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che il governo si concentrerà su regole più severe e sull’educazione digitale nelle scuole per combattere il bullismo e il cyberbullismo. In occasione della Giornata nazionale dedicata a questi problemi, ha ribadito l’impegno a rendere le scuole un ambiente più sicuro per studenti e insegnanti.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito con forza l’impegno del governo nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, in occasione della Giornata nazionale dedicata a questi fenomeni. L’annuncio, giunto attraverso i canali social del Ministro, sottolinea la volontà di creare un ambiente scolastico più sicuro e sereno per tutti gli studenti, un impegno che si concretizza attraverso nuove regole sulla condotta e linee guida per l’educazione civica, pilastri di un approccio volto a promuovere il rispetto reciproco. La dichiarazione del Ministro arriva in un momento di crescente attenzione verso il disagio giovanile e le problematiche legate alla violenza, sia nel mondo reale che in quello digitale, un tema che, come evidenziato da recenti statistiche, coinvolge un numero significativo di giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu

