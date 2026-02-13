Arresti domiciliari per furto con strappo e rapina a mano armata | indagata una coppia tra Pietravairano e Sturno

Una coppia tra Pietravairano e Sturno è finita agli arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso un furto con strappo e una rapina a mano armata, dopo un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Capua su ordinanza del GIP di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini, avviate grazie a filmati di videosorveglianza e analisi dei tabulati telefonici, hanno portato all’identificazione dei due sospettati.

Operazione dei Carabinieri della Compagnia di Capua su ordinanza del GIP di Santa Maria Capua Vetere: le indagini partite da videosorveglianza e tabulati telefonici.. In Pietravairano (CE) e Sturno (AV), i Carabinieri della Compagnia di Capua hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due soggetti, un uomo ed una donna, di cui uno già sottoposto alla medesima misura cautelare per altra causa, perché ritenuti responsabili di furto con strappo e rapina mano armata.