Assalto a un Toys Center a Reggio Calabria rapina a mano armata da 45mila euro | due arresti

Due persone sono state arrestate a Reggio Calabria dopo aver assaltato un Toys Center e aver rubato circa 45.000 euro. La rapina è avvenuta con l’uso di armi e parte del denaro è stata recuperata dalla Polizia. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

Eseguiti due arresti e 45.000 euro recuperati a Reggio Calabria, dove due persone sono state fermate con l’accusa di rapina a mano armata ai danni di un negozio Toys Center. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita dopo accurate indagini che hanno permesso di individuare i presunti responsabili del colpo avvenuto il 22 dicembre 2025. Le indagini e l’operazione della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di due soggetti, entrambi originari e residenti nella città calabrese. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Assalto a un Toys Center a Reggio Calabria, rapina a mano armata da 45mila euro: due arresti Articoli correlati Rapina a mano armata. Assalto alla gioielleria. Bottino da 80mila euroSi intrufolano nel centro commerciale da un’entrata secondaria, così da non dare nell’occhio, e poi vanno a colpo sicuro. Armati di pistola minacciano i dipendenti, rapina al Toys Center di via De Nava: bottino da 40 mila euroMomenti di paura a Reggio Calabria, dove un negozio di giocattoli è finito nel mirino di una rapina a mano armata.