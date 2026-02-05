Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 tornano a fare notizia con due grandi vittorie italiane. Dopo settimane di attesa, l’Italia si rivede protagonista nel curling e nell’hockey su ghiaccio, portando a casa risultati importanti. La diretta seguirá aggiornamenti su tutte le gare in corso, con gli atleti italiani che cercano di conquistare medaglie e confermare il loro valore.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Brutta la prova di Aprarjode. La seconda lettone commette diversi errori e chiude a quasi due secondi dalla connazionale. Grandissimo tempo di Elina Bota! La lettone chiude con un vantaggio di oltre 1 decimo! Il suo 53.541 è nettamente il miglior tempo della giornata! Wang chiude con 865 millesimi di distacco dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: torna l’Italia del curling, grande vittoria nell’hockey

Approfondimenti su Milano Cortina

Al termine di una giornata intensa, l’Italia ha conquistato una vittoria importante nell’hockey su ghiaccio.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia festeggia una vittoria importante nell’hockey.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Live blog di Milano Cortina 2026 - Aggiornamenti in diretta e ultime notizie dalle Olimpiadi; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dirette, risultati e approfondimenti su RaiNews.it - Il programma delle gare del 5 febbraio: dove seguire la diretta; Mattarella: Chiediamo rispetto della tregua olimpica; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming, finali.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: l’Italia vince nell’hockey! Slittino sugli scudiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta liveA Cortina è il grande giorno dell'esordio di Stefania Constantini e Amos Mosaner, che devono difendere l'oro nel doppio misto del torneo olimpico di curling. A Milano invece l'esordio dell'hockey, con ... sport.sky.it

A Milano c’erano aspettative molto alte sull’arrivo di turisti per le Olimpiadi invernali. Le cose, però, sono andate diversamente: più della metà degli appartamenti per gli affitti brevi è ancora vuota e anche la vendita dei biglietti per le gare non è andata come pr facebook

A Milano per le Olimpiadi non c’è il pienone x.com