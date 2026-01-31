Quanto deve essere grande un campo da hockey su ghiaccio e perché gli americani sono preoccupati per le Olimpiadi

La questione della dimensione dei campi da hockey su ghiaccio sta diventando uno dei temi caldi tra gli americani in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli Stati Uniti temono che le variazioni nelle misure possano influenzare le partite e alterare le possibilità di vittoria. La polemica si è accesa dopo che si è iniziato a discutere di quanto deve essere grande il campo e di come questa scelta possa pesare sui risultati. La preoccupazione principale riguarda la possibilità che le dimensioni influiscano sui giocatori e sulle strategie delle squadre, creando un

C’è una cosa che ho imparato dalle polemiche che hanno investito l'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026 negli ultimi due mesi: nell’hockey su ghiaccio, a differenza di altri sport, un paio di metri possono cambiare le sorti di una partita. Non è solo un tema da addetti ai lavori, è una discussione che ha coinvolto migliaia di tifosi del Nord America. Partiamo dai numeri, perché di questo si parla. La superficie dei campi prevista per le gare olimpiche di hockey su ghiaccio a Santa Giulia sarà di 60 x 26 metri (circa 196,85 x 85,3 piedi): quindi più corta di oltre tre piedi rispetto allo standard NHL (200 x 85 piedi, cioè 60,96 x 25,91 metri), e al tempo stesso leggermente più “larga” se la guardi in metri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

