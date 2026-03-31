Una donna americana è stata arrestata all’aeroporto di Milano Malpensa dopo essere stata trovata in possesso di 17 chilogrammi di marijuana. La droga, valutata circa 200.000 euro, è stata sequestrata. La donna, visibilmente nervosa, è stata fermata in flagranza di reato e portata in caserma. L’operazione fa parte di controlli antidroga condotti nell’ambito delle attività di sicurezza dell’aeroporto.

È di un arresto e 17 kg di marijuana sequestrati il bilancio di un’operazione congiunta condotta presso l’aeroporto di Milano-Malpensa. Una cittadina statunitense è stata fermata e trovata in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, come comunicato dalle autorità, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate a contrastare i traffici illeciti attraverso gli scali aeroportuali. Controlli intensificati e arresto in flagranza Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si è svolta presso lo scalo aeroportuale di Milano-Malpensa, dove il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno individuato una viaggiatrice proveniente dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milano Malpensa, donna americana nervosa desta sospetti: arrestata, aveva con sé droga per 200mila euro

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La compagnia e Sea Aeroporti di Milano hanno celebrato il ritorno del collegamento tra Milano Malpensa (MXP) e Miami (MIA) per la stagione summer 2026. LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/american-airlines-riapre-la-rotta-diretta-malpensa-mi facebook

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