Aveva ingerito 84 ovuli di coca donna arrestata a Fiumicino | nello stomaco un chilo di droga

La polizia ha arrestato una donna all’aeroporto di Fiumicino dopo averla trovata con 84 ovuli di cocaina nello stomaco. La donna aveva ingerito più di un chilo di droga e cercava di passare inosservata. Gli agenti l’hanno fermata e, dopo aver effettuato i controlli, hanno scoperto la merce nascosta nel suo corpo. Ora si trova in cella in attesa di essere interrogata.

Trasportava 84 ovuli in corpo per oltre un chilo di cocaina. La donna è stata fermata all'aeroporto Fiumicino e arrestata per traffico internazionale di droga.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Fiumicino Aeroporto Crema, fermato perché senza patente: in auto aveva oltre mezzo chilo di coca Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Crema dai carabinieri del Radiomobile per detenzione di droga a fini di spaccio. Mezzo chilo di droga nello zaino, giovane fermato Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Fiumicino Aeroporto Corriere della droga ingerisce ovuli con cocaina: a Fiumicino arrestata sudamericanaAveva ingerito una grande quantità di ovuli contenenti cocaina. A scovarla è stata la Guardia di Finanza, in azione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. La donna, una sudamericana, è stata ... msn.com Fiamme Gialle, arrestata a Fiumicino per aver ingerito ovuli di cocainaNewTuscia – ROMA – Nuovo colpo al traffico internazionale di stupefacenti all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, in coll ... newtuscia.it #3febbraio SAN BIAGIO fa parte di quei santi invocati per la #guarigione di particolari mali. Numerosi i miracoli infatti attribuiti a queste sue capacità guaritrici. Il più noto è certamente quello riferito ad un giovane ragazzo che aveva ingerito un facebook Nola, bambina di un anno ricoverata in ospedale dopo un malore: aveva ingerito hascisc. Denunciato il padre x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.