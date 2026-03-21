Una donna di 35 anni proveniente da Roma è stata fermata a Messina con circa 30 chili di droga. La polizia ha seguito i suoi movimenti, riuscendo a bloccarla e ad arrestarla. Durante l’operazione sono stati denunciati anche quattro complici. Sono stati sequestrati oltre 200 mila euro in denaro e sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato ha arrestato a Messina una trentacinquenne romana. La donna è stata fermata mentre trasportava oltre 30 chilogrammi di droga destinati alla Sicilia. Il sequestro, avvenuto nella tarda serata di lunedì 16 marzo, è stato possibile grazie a un’attività investigativa che ha permesso di individuare il carico a bordo di un veicolo a noleggio. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sostanza stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre duecento mila euro se immessa sul mercato. Le indagini e il pedinamento Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un’attenta attività investigativa della Squadra Mobile locale, che aveva raccolto informazioni su un imminente trasporto di un ingente quantitativo di droga dal centro Italia verso la Sicilia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna romana sbarca a Messina con 200mila euro di droga, così la polizia l'ha pedinata e arrestata

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