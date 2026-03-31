Milano banlieue coppia aggredita e picchiata da maranza in Piazza Leonardo da Vinci usato anche manganello per il pestaggio
Una coppia è stata aggredita e picchiata in Piazza Leonardo da Vinci, a Milano, da un gruppo di giovani. Durante l’aggressione sono stati utilizzati anche un manganello e altri oggetti contundenti. Un ragazzo di 17 anni coinvolto nell’incidente è stato portato in ospedale in codice giallo con un trauma cranico e una ferita alla fronte. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Il 17enne è stato trasportato in codice giallo alla clinica De Marchi con un trauma cranico e una ferita lacero-contusa alla fronte. La 18enne è stata portata al Policlinico e dimessa con una prognosi di sette giorni per vari traumi Un nuovo episodio di violenza si è verificato a Milano, orma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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