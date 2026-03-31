Milano banlieue coppia aggredita e picchiata da maranza in Piazza Leonardo da Vinci usato anche manganello per il pestaggio

Una coppia è stata aggredita e picchiata in Piazza Leonardo da Vinci, a Milano, da un gruppo di giovani. Durante l’aggressione sono stati utilizzati anche un manganello e altri oggetti contundenti. Un ragazzo di 17 anni coinvolto nell’incidente è stato portato in ospedale in codice giallo con un trauma cranico e una ferita alla fronte. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il 17enne è stato trasportato in codice giallo alla clinica De Marchi con un trauma cranico e una ferita lacero-contusa alla fronte. La 18enne è stata portata al Policlinico e dimessa con una prognosi di sette giorni per vari traumi Un nuovo episodio di violenza si è verificato a Milano, orma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, coppia aggredita e picchiata da "maranza" in Piazza Leonardo da Vinci, usato anche manganello per il pestaggio Articoli correlati L’arco della Pace pronto ad accogliere il braciere olimpico di Milano Cortina. Ecco com’è l’opera ispirata da Leonardo da Vinci e dal soleMilano, 28 gennaio 2026 – Sarà uno dei punti di riferimento irrinunciabili durante le tre settimane dei giochi olimpici. Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il Castello Sforzesco celebra Leonardo Da Vinci. Ecco le iniziativeMilano, 20 gennaio 2026 – Non solo nel design del Braciere, ma anche attraverso un programma di interventi e iniziative che integra ricerca...