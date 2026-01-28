L’arco della Pace pronto ad accogliere il braciere olimpico di Milano Cortina Ecco com’è l’opera ispirata da Leonardo da Vinci e dal sole

L’arco della Pace si prepara ad accogliere il braciere olimpico durante i Giochi di Milano Cortina 2026. L’opera, ispirata a Leonardo da Vinci e al sole, si trova nel cuore della città e sarà uno dei simboli più fotografati di questa edizione. Nei prossimi mesi, i lavori continueranno per completare l’installazione e rendere ancora più spettacolare l’ingresso delle Olimpiadi.

Milano, 28 gennaio 2026 – Sarà uno dei punti di riferimento irrinunciabili durante le tre settimane dei giochi olimpici. La torcia olimpica in viaggio per l'Italia sta per portare a termine il suo tour, e ad attenderla a Milano c'è il braciere olimpico i cui lavori d'installazione all'arco della Pace stanno per essere completati in questi giorni nel piazzale ai piedi del monumento del Piermarini. Tutto pronto, quindi, per accogliere l'installazione ispirata niente meno che da Leonardo da Vinci. Ecco le caratteristiche di un'opera destinata a rimanere nella memoria collettiva di questa edizione delle Olimpiadi invernali.

