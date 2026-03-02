Svolta Vlahovic | il serbo apre al rinnovo con la Juventus C’è stato un primo incontro | i nodi della trattativa

Il calciatore serbo ha manifestato interesse a discutere un possibile rinnovo del contratto con la Juventus. Nelle ultime ore si è tenuto il primo incontro tra le parti, con l’obiettivo di avviare le trattative ufficiali. La questione riguarda il prolungamento dell’accordo attuale, e le discussioni si sono concentrate su vari aspetti legati alle condizioni contrattuali. La trattativa continua senza ulteriori dettagli divulgati.

La vigilia di Roma – Juventus, in casa bianconera, offriva tre scenari: il futuro di Luciano Spalletti tutto da scrivere (il rocambolesco pareggio per 3 a 3 all’Olimpico non ha cambiato la situazione), quello di Weston McKennie praticamente definito e ora diventato ufficiale come da previsioni del Fatto Quotidiano (ha rinnovato fino al 2030 ), quello di Dusan Vlahovic come un punto interrogativo, ma non con una chiusura totale. Oggi, lunedì, l’idea del serbo e della Juve di continuare insieme merita di essere approfondita. Perché qualcosa è cambiato rispetto alle settimane tardo autunnali: altra epoca e altro allenatore. Vlahovic, nel frattempo, si è anche infortunato e l’inverno è stato se possibile ancora più rigido: niente campo, niente modo di mettersi in mostra e diventare appetibile davvero anche per le squadre estere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

