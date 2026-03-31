Milan Ufficiale Andrej Kostic | Colpo da 3 Milioni per il Futuro di Allegri

Il Milan ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, con un accordo concluso per 3 milioni di euro più bonus. La trattativa si è conclusa rapidamente e il club si è assicurato le prestazioni del giocatore, che rappresenta un investimento per il futuro della squadra. La comunicazione ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore.

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