Colpo ufficiale | il Milan accoglie Kostic Svelato anche dove giocherà

Il Milan ha annunciato ufficialmente l'acquisto dell’attaccante classe 2007 Andrej Kostic, che si trasferisce a titolo definitivo. La società ha comunicato che il giocatore entrerà a far parte della rosa e che sarà disponibile per le prossime partite. La conferma dell’accordo arriva dopo settimane di trattative, senza ulteriori dettagli sui termini economici dell’accordo o sulla durata del contratto.

Mancano solo otto giornate al termine del campionato di Serie A e il Milan inizia anche a lavorare per i prossimi colpi del calciomercato estivo. La dirigenza del Diavolo ha già chiuso per l'arrivo di un attaccante molto talentuoso: parliamo di Kostic, prima punta classe 2007 del Partizan Belgrado (qui chi è e come gioca). Il montenegrino dovrebbe essere costato circa 3,5 milioni di euro più 4,5 milioni di bonus e percentuale sulla rivendita. Colpo ora anche ufficiale. "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Colpo ufficiale: il Milan accoglie Kostic. Svelato anche dove giocherà Articoli correlati Primo colpo del Milan: ufficiale l’arrivo di Kostic. Ecco il piano dei rossoneri"AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio... Juventus Next Gen, ora è anche ufficiale: Perotti ceduto a titolo definitivo. Ecco dove giocheràSenesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Griezmann lascia l'Atletico: da luglio avrà una nuova squadra; Milan, ecco il primo colpo per il 2026-27: c'è Kostic dal Partizan. È già a Milano per le visite; Milan su Bellanova: un colpo che sistemerebbe anche la lista Uefa; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Ufficiale Tomori, colpo di scena: c’è il comunicatoComunicato improvviso su Fikayo Tomori: ecco cosa sta succedendo in queste ore in casa Milan, i dettagli. Il Milan ricarica le batterie in questa sosta per le Nazionali e si prepara ad affrontare l’u ... calciomercato.it Rebus time: chi lo indovina al primo colpo Se ci riesci, è ufficiale: sei un vero fan di OWW #OldWildWest facebook