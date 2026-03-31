Pavlovic s'inventa un gol capolavoro con la Serbia | i compagni non riescono a crederci

Durante un'amichevole tra Serbia e Arabia Saudita, il difensore ha segnato un gol in rovesciata che ha sorpreso tutti i presenti. La realizzazione è avvenuta durante il secondo tempo e ha lasciato senza parole sia i compagni di squadra che i tifosi sugli spalti. La rete è stata immediatamente oggetto di discussione sui social e tra gli appassionati di calcio.

Clamoroso gol in rovesciata di Pavlovic nell'amichevole Serbia-Arabia Saudita. La prodezza del difensore del Milan sbalordisce compagni e tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’Everton inventa un nuovo calcio d’inizio, è una scommessa: tifosi sconcertatiI tifosi della Premier League hanno reagito con sconcerto alla nuova routine di calcio d'inizio dell'Everton, messa in atto nel match contro il... Disperate richieste d’aiuto dal bus dell’Iran femminile: cinque giocatrici riescono a scappareSono ore drammatiche per le calciatrici della nazionale dell'Iran appena eliminata dalla Coppa d'Asia in Australia: il ritorno in patria può... Tutti gli aggiornamenti su Pavlovic s 8217 inventa un gol... Discussioni sull' argomento Le pagelle di Milan-Torino: golazo di Pavlovic, Rabiot determinante. Delude De Winter; Milan-Torino 3-2, pagelle e tabellino: Pavlovic con l'eurogoal, Rabiot trascinatore, Simeone in palla, Ebosse insufficiente. Milan-Torino 3-2, pagelle e tabellino: Pavlovic con l'eurogoal, Rabiot trascinatore, Simeone in palla, Ebosse insufficienteIl Milan risponde al Napoli e si porta momentaneamente a -5 dall'Inter: Pavlovic, Rabiot e Fofana piegano il Torino, a segno con Simeone e Vlasic. msn.com Golazo di Pavlovic, Rabiot determinante. De Winter sbaglia tantoLE PAGELLE DEL MILAN Maignan 6.5 - Nel momento topico della partita, col Milan in vantaggio per 1-0, si inventa una grandissima parata su Duvan Zapata. Era stato decisivo anche prima, lo è anche dopo: ... msn.com Mbappè Valverde Haaland No. Questo è il gol che ha appena segnato Pavlovic - facebook.com facebook Ma cosa ha fatto (di nuovo) Pavlovic! Gol super con la Serbia in rovesciata x.com